Provincia virtuosa per numero di vaccinazioni, l'assessore Razza: ”Entro settembre raggiungere l'80% della popolazione"

L'esponente del governo Musumeci si è complimentato con il personale dell'hub del Palacongressi per come sta gestendo la campagna vaccinale e ha annunciato alcune iniziative di sensibilizzazione

“Non ci sarebbe attesi, all'inizio della campagna vaccinale, che in una provincia così impegnativa come quella di Agrigento si potesse arrivare a questi numeri così importanti ma non ci dobbiamo accontentare: se la Sicilia è in zona gialla è per il numero alto di ricoveri ospedalieri che a loro volta sono il frutto di un numero di vaccinati troppo basso. Se Agrigento è punto di riferimento in Sicilia per le vaccinazioni, che sia da esempio per tutte le altre province”.

Queste, ai microfoni di AgrigentoNotizie, le parole dell'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza durante la visita svolta nell'hub vaccinale del Palacongressi per congratularsi personalmente con gli operatori della struttura che fanno di Agrigento la seconda provincia siciliana per numero di vaccinazioni effettuate.

Secondo l'assessore regionale alla Salute, nell'agrigentino, entro il 30 settembre potrebbe essere raggiunto il target dell’80 per cento della popolazione vaccinata, condizione quest'ultima che sarebbe in linea con le direttive del commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo.

In occasione della visita dell'esponete del governo Musumeci, l'Asp di Agrigento ha anche lanciato l'iniziativa “On the road”, ovvero due giorni di vaccinazioni open day in programma per venerdì e sabato prossimi, 3 e 4 settembre dalle ore 19 alle ore 23 in uno dei luoghi simbolo della movida cittadina, ovvero a Porta di Ponte.