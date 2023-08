Migranti a Porto Empedocle, il sindaco Martello: "Impatto negativo che mette a rischio lo sviluppo turistico”

“In questi giorni abbiamo visto come il flusso dei migranti verso Porto Empedocle è stato abnorme rispetto al passato, è chiaro che la voce che si alza perché si vuole una rivisitazione del piano di accoglienza affinché metta, le città e i territori, di gestire i flussi nel miglior modo possibile. Un plauso va fatto alle forze dell'ordine e alla Prefettura e a tutti coloro che sono impegnati nell'accoglienza dei migranti, ma è chiaro che l'impatto che si ha nei confronti della comunità empedoclina è negativo, perché aspiriamo ad avere il ruolo di città turistica, ma con questo flusso di migranti il percorso della vocazione turistica diventa difficile”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello parla dell'impatto che l'accoglienza temporanea dei migranti ha sull'economia turistica della città marinara.

Il primo cittadino parla anche della protesta del 14 agosto scorso in via Platone quando i titolari di un'attività commerciale hanno manifestato contrarietà a trasformare il PalaHamel chiuso per inagibilità, in un momentaneo centro di prima identificazione. “Le preoccupazioni dei commercianti – dice il sindaco Martello - sono sincere. Però, con l'aiuto delle autorità, stiamo cercando di ridurre al minimo l'impatto dei flussi migratori sulla città”.

La presenza dell'area sbarchi e pre-identificazione, attualmente allestita in prossimità della zona portuale, comporta anche delle spese per il Comune di Porto Empedocle, tra queste ci sono anche quelle dello smaltimento dei rifiuti che dal Municipio vengono anticipate per poi essere rimborsate dal Ministero, ma ciò che preoccupa maggiormente l'amministrazione comunale è scongiurare che l'immagine di un centro “invaso” dai migranti perché potrebbe provocare gravi perdite nell'economia turistica del territorio.

Sabato scorso, il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, aveva ringraziato "Porto Empedocle, e il suo sindaco Calogero Martello, per aver dato, per l'area sbarchi, una grossa mano d'aiuto. Ci sono venuti incontro in tutte le esigenze, nello scerbare, nel mandare la ditta di pulizia con una notevole frequenza. E' chiaro che sono spese che, alla fine, sosterrà il ministero dell'Interno, ma l'amministrazione sta intanto anticipando e viene incontro ad ogni esigenza ad horas. Il Comune di Porto Empedocle si sta dimostrando veramente vicino a questa Prefettura e al tema dei migranti" - aveva concluso il prefetto Romano - .