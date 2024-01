Turismo congressuale e grandi eventi: il Palacongressi torna a splendere dopo tanti anni di oblio

La Valle dei Templi che nel 2023 ha fatto registrare oltre un milione di visitatori potrebbe non essere l'unica forza attrattiva per il turismo nella città di Agrigento. Dopo i necessari lavori di adeguamento, che specie durante la gestione comunale, lo avevano tenuto chiuso per diversi anni, il Palacongressi del Villaggio Mosè è pronto per accogliere gli eventi per il quale era stato costruito, ovvero meeting aziendali e convegni. La struttura si presta bene anche per rappresentazioni teatrali e concerti, grazie alla sala Concordia che può comodamente ospitare 1.100 persone.

Dalla cupola vetrata della grande hall, non entra più l'acqua piovana come in passato, così come sono state liberate le aree che durante l'emergenza Covid erano state adibite a hub vaccinale. Adesso, grazie ai tanti interventi di miglioria eseguiti dall'ente Parco archeologico della Valle dei Templi che gestisce la struttura, il Palacongressi di Agrigento si appresta ad aprire le porte anche alle grandi aziende multinazionali per lo sviluppo del turismo congressuale. In Sicilia, sono poche le strutture pubbliche per questa fetta di mercato e, in tal senso, il Palacongressi può benissimo candidarsi ad essere la il punto più importante della regione.

Il Palacongressi cambia faccia e diventa “teatro”: al via la stagione per una nuova dimensione di spettacolo dal vivo

Palacongressi, il 2024 si apre all’insegna degli spettacoli: da Mammuccari a Scanzi passando per Giò Di Tonno in versione Capitan Uncino

Palacongressi, la proposta di BCsicilia: "Sia intitolato ad Enzo Lauretta"