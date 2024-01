Palacongressi, il 2024 si apre all’insegna degli spettacoli: da Mammuccari a Scanzi passando per Giò Di Tonno in versione Capitan Uncino

Il 2024 al Palacongressi, che ha ripreso vita dopo il buio del Covid, tornando ad essere uno dei riferimenti assoluti per l’intrattenimento in città (era stato temporaneamente trasformato in centro vaccinale durante la pandemia) si apre con un Festival ricco di appuntamenti fino a primavera inoltrata.

Il percorso di rinascita della struttura è cominciato poco prima di Natale con l’adeguamento strutturale ai nuovi standard imposti dalla commissione pubblici spettacoli. Ora un nuovo ciclo di eventi è pronto a partire. Il primo sarà il 27 gennaio alle 21 con lo show “Ma che te ridi?” di Valentina Persia presentato da Angelo Palermo.

Si prosegue il 31 gennaio con uno spettacolo riflessivo di Fabrizio Gifuni intitolato “Con il vostro irridente silenzio”. L’autore si confronta con le ultime parole di Aldo Moro, l’insieme delle carte scritte nei 55 giorni della sua prigionia: quelle ritrovate o, meglio, quelle fino a noi pervenute.

L’8 febbraio è il turno di “Racconti disumani”: uno spettacolo di Alessandro Gassmann con Giorgio Pasotti. Insieme si misurano con le parole di Franz Kafka attraverso, appunto, dei “racconti disumani” per parlare agli uomini degli uomini.

Il 3 marzo sarà il turno di Teo Mammuccari con il suo “one men show”.

Il 19 marzo arriverà il musical “Peter Pan” con Giò Di Tonno protagonista. Le musiche sono di Edoardo Bennato e la regia è di Maurizio Colombini.

Il 4 aprile la chiusura della rassegna con “E ti vengo a cercare”: un omaggio a Franco Battiato con Andrea Scanzi, già autore a teatro di spettacoli analoghi su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd, che ne ripercorre la carriera con particolare attenzione al periodo d’oro che va da “L’era del cinghiale bianco” a “Gommalacca” senza dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni. Accanto a lui, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, ci sarà Gianluca Di Febo, leader dei Terza Corsia e dei Floyd On The Wing.

Tutti gli spettacoli sono promossi dal Parco archeologico Valle dei templi.