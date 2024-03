Sit-in contro i tagli alla sanità pubblica della Cgil, il segretario Buscemi: "Tutti i cittadini hanno diritto alle cure"

“In difesa della sanità siciliana”: è il tema della mobilitazione regionale indetta oggi dalla Cgil in tutte le province siciliane. Ad Agrigento, il sit-in si è svolto di fronte all'ingresso dell'ospedale San Giovanni di Dio. I sindacati denunciano i tagli economici destinati al sistema sanitario e i conseguenti problemi che colpiscono non solo i pazienti ma anche il personale.

“Denunciamo il malgoverno che taglia le risorse alla sanità pubblica per darla ai privati – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie Alfonso Buscemi, segretario generale della Cgil agrigentina –, denunciamo il progetto dell'autonomia differenziata voluto dal governo Meloni e che taglierà altre risorse alla Sicilia. Rischiamo – conclude Buscemi - di non avere più una sanità universale e che non darà più il diritto a curarsi a tutti i cittadini”.

Sanità pubblica da difendere, la Cgil scende in piazza