Mafia, traffico di droga e politica: slitta l'avvio del dibattimento per 13 imputati

Due imputati avevano rinnovato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato: i giudici della prima sezione penale, tuttavia, non possono sciogliere la riserva perchè una notifica non è andata in porto.

Il processo è quello scaturito dalla maxi operazione antimafia "Oro bianco", che ha fatto luce sul cosiddetto "paracco", ovvero la cosca mafiosa alternativa a Cosa nostra e alla Stidda. L'indagine ha sgominato pure un vasto traffico di cocaina e accertato dei legami con la politica.

Ecco la lista di tutti gli imputati dello stralcio ordinario: Roberto Alletto, 36 anni, di Palma; Vincenzo Bennardo, 43 anni, di Favara; Salvatore Curto, 39 anni, di Canicattì; Vincenzo Curto, 42 anni, di Canicattì; Vincenzo Fallea, 44 anni, di Agrigento; Giuseppe Farini, 53 anni, di Canicattì; Maurizio Licata, 55 anni, di Licata; Sarino Lo Vasco, 55 anni, di Palma; Rosario Meli, 37 anni, di Palma; Vincenzo Messina, 36 anni, di Canicattì; Calogero Monterosso, 38 anni, di Palma, Giovanni Pietro Scaccia, 52 anni, di Canicattì e Tommaso Vitanza, 71 anni, di Palma.

L'avvocato Ninni Giardina ha reiterato la richiesta di abbreviato condizionato per Fallea a Farini. Si torna in aula il 14 luglio: il collegio presieduto da Alfonso Malato, dopo avere acquisito la documentazione dell'udienza preliminare, scioglierà la riserva.