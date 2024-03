Polizia, il vice questore Cesare Castelli si insedia a Sciacca: “Il mio ufficio sarà sempre aperto ai cittadini”

“Questo è il quinto commissariato che dirigo nella mia carriera, è molto impegnativo perché ha competenze su quindici Comuni ed è sede di tribunale e procura della Repubblica ed è per questo che sono onorato per questo nuovo incarico. Il commissariato è un luogo di riferimento per tutta la collettività e noi saremo sempre al servizio dei cittadini: il mio ufficio sarà sempre aperto. Invito i cittadini a collaborarmi in questo percorso”. Queste, ai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole pronunciate dal vice questore Cesare Castelli nel giorno del suo insediamento al commissariato di via Jacopo Ruffini nel quartiere Perriera di Sciacca.

Commissariato di Sciacca, il vice questore Cesare Castelli è il nuovo dirigente

Castelli, subentra al pari qualifica Salvatore Siragusa che nello scorso mese di dicembre era stato trasferito a Marsala. Per il vice questore Cesare Castelli, la dirigenza del commissariato di Sciacca è la quinta in carriera dopo le direzioni dei presidi di polizia di Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Canicattì e Licata dove, sempre in prima linea, ha combattuto la criminalità, ma anche, soprattutto, le organizzazioni mafiose. Assieme alla squadra mobile, nel giugno del 2012, Cesare Castelli si occupò - mentre era al vertice del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle - della maxi operazione antimafia denominata "Nuova Cupola" con 49 arresti. Non sono mancate, nel corso di tanti anni di carriera, inchieste e blitz contro estorsioni e spaccio di droga. Nell'aprile del 2017, a Porto Empedocle, venne arrestato un giovane trovato in possesso di ben 4 chili di hashish, nonché diverse armi. Nel 2014, Castelli invece fermò l'inchino di San Calogero davanti casa del boss di "Vigata".

Nel novembre del 2019, il vice questore Cesare Castelli è stato anche insignito del titolo di "cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana". A consegnargli l'onorificenza furono il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci e il prefetto Dario Caputo.

