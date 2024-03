Incidente sulla statale 115, auto resta schiacciata tra due camion: muore 48enne

Incidente mortale sulla strada statale 115, a Sciacca. Un'autovettura è rimasta schiacciata fra due tir e per il conducente non c'è stato nulla da fare. La vittima è Antonino Araca, 48 anni, originario della provincia di Messina, che viaggiava solo in auto. Nell'impatto è rimasta ferita un'altra persona.

Ancora da ricostruire la dinamica del tamponamento a catena fra i tre mezzi che procedevano nella stessa direzione di marcia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri, le ambulanze e un elisoccorso che è atterrato in un terreno adiacente ma non è stato possibile alcun trasporto perché l'automobilista, rimasto intrappolato nell'abitacolo accartocciato, è morto sul colpo.

La strada, che qualche ora prima, era stata interdetta al traffico a causa di una fuga di gas, è stata nuovamente chiusa per diverse ore e solo nel tardo pomeriggio il transito è tornato alla normalità.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire anche il nostro canale