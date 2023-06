Incidente al Villaggio Mosè: scooter contro auto, coppia finisce al pronto soccorso

Un sessantanovenne e una sessantenne sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" a causa di un incidente stradale verificatosi lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. A scontrarsi, per cause che sono in corso d'accertamento da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, sono state una Ford Focus e il ciclomotore Piaggio Liberty in sella al quale c'era la coppia.

Ad avere la peggio, rimanendo feriti, sono stati proprio loro. Sul posto, scattato l'allarme, si è precipitata un'autoambulanza del 118 che ha trasferito entrambi al pronto soccorso. L'uomo ha riportato - stando a quanto è stato accertato dai medici - lievissimi traumi, mentre la donna è risultata avere traumi diversi in più parti del corpo. Non è però, per sua fortuna, in pericolo di vita.

I vigili urbani si sono occupati sia dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che della viabilità.