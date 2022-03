Via Crucis per la pace in Ucraina: la cattedrale si illumina con i colori della bandiera di Kiev

In una cattedrale illuminata con i colori della bandiera Ucraina la tradizionale Via Crucis del tempo di Quaresima è servita per pregare per la fine del conflitto bellico in atto dallo scorso 24 febbraio.

Fra i fedeli c'erano anche alcuni dei profughi che hanno trovato ospitalità nell'agrigentino insieme ad una delegazione di cittadini ucraini che risiedono nel territorio. La funzione presieduta dall'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è stata particolarmente sentita dai fedeli presenti. Le drammatiche immagini della guerra sembrano riflettersi negli occhi dei fedeli agrigentini che si stringono attorno al popolo ucraino.

“Uniamoci tutti in preghiera e chiediamo a Dio – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie l'arcivescovo Damiano - di mettere sulla bocca di ciascuno di noi ma ancor di più sulla bocca dei governanti e dei mediatori le parole opportune perchè la pace possa giungere per davvero”.