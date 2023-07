Accordi Ue-Tunisia per ridurre le partenze, Musumeci: “Accogliamo la forza lavoro necessaria per le aziende"

Il ministro per le Politiche del Mare ha ribadito la volontà del governo di autorizzare 450 mila ingressi regolari dei migranti sul territorio nazionale

“Abbiamo sempre detto che bisogna bloccare le partenze e ci stiamo lavorando, se la Tunisia, da dove si imbarcano molti migranti, dovesse corresponsabilizzarsi assieme agli atri paesi del Mediterraneo, potremmo veramente ridurre il flusso migratorio. Abbiamo previsto, l'ingresso regolare di 450 mila persone, quindi non è vero che il governo Meloni sia contrario alle braccia e al fosforo messi a disposizione dai migranti.

Se questi arrivassero formati, sarebbe meglio per noi e per loro perchè potrebbero subito inserirsi nei sistemi produttivi ma, intanto siamo pronti ad accogliere gradualmente e nei prossimi anni, questo gran numero di forza lavoro di cui, le industrie e le aziende hanno bisogno”. Queste da Palermo, sono state le parole del ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci sul “partenariato strategico" siglato ieri a Tunisi, accordo che secondo il governo, dovrebbe ridurre le partenze dei migranti dai porti del paese nord africano.