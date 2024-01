Dai furti e dagli atti vandalici alla ricostruzione integrale: a Favara rinasce la scuola Mendola

A Favara si lavora per ricostruire la scuola “Mendola – Vaccaro” in via Dei Mille. Dalla dichiarazione di inagibilità di uno dei tre padiglioni (era l'estate del 2011) alla successiva chiusura definitiva nel 2012, gli immobili vennero completamente depredati di tutti i materiali che avevano un mercato: vennero rubati infissi, caloriferi, impianti e persino i coperchi in ghisa dei tombini. Oggi, grazie al Pnrr che ha concesso un finanziamento di circa 6 milioni e 800 mila euro, la vecchia scuola sarà demolita e al suo posto sorgerà un moderno istituto che, dal punto di vista urbanistico, darà nuova vita al quartiere. In mattinata, il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha simbolicamente dato il primo colpo di mazza alle mura vetuste dell'edificio. La fine dei lavori prevista è entro marzo del 2026. L'impresa esecutrice è la Macos società cooperativa.

Rubano monete da distributore di caffè e incendiano archivio a scuola, lo sfogo del sindaco: “Piccole miserie quotidiane”

Demolizione e ricostruzione della scuola “Mendola”, il capogruppo del Pd Bellavia: “Servizio fondamentale per i cittadini”