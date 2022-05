Demolizione e ricostruzione della scuola “Mendola”, il capogruppo del Pd Bellavia: “Servizio fondamentale per i cittadini”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sul progetto di demolizione e ricostruzione della scuola "Mendola", che ha ricevuto l’approvazione, è intervenuto il consigliere comunale e capogruppo del Partito Democratico Salvatore Bellavia: “Sono stati stanziati oltre dieci milioni di euro del PNRR, che dovranno essere utilizzati per la sua realizzazione. Fin dall'inizio della campagna elettorale, questo progetto era stato tra gli obiettivi principali che, insieme al mio partito e a stimati tecnici, ci eravamo prefissati di raggiungere e siamo fieri di poter adesso annunciare che le nostre intenzioni non rimarranno solo parole, ma diverranno realtà. Come capogruppo del Partito Democratico, sono felice che questa fase iniziale sia andata a buon fine, in quanto non solo la stessa si pone come prosecuzione, a livello comunale, del lavoro svolto dal partito a livello nazionale; ma soprattutto, sono sicuro di poter, in questo modo, contribuire a restituire ai cittadini un servizio fondamentale, soprattutto per i giovani: quello dell'istruzione. Sono, dunque, felice di assolvere al mio ruolo, al servizio dell'interesse comune. Mi preme ringraziare il sindaco Antonio Palumbo, l'ufficio tecnico, l'energy manager Erica Matina, il consigliere Gaspare Castronovo e tutto il consiglio comunale di Favara. Molto spesso, la politica che parte dal basso dà risultati che i "grandi" politici non riescono a dare”.