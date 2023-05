Rubano monete da distributore di caffè e incendiano archivio a scuola, lo sfogo del sindaco: “Piccole miserie quotidiane”

Per il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, un risveglio amaro questa mattina. Ma anche per la maggior parte dei cittadini quando hanno saputo degli ennesimi atti di criminalità. All’ufficio tecnico del Comune ignoti hanno scassinato la macchinetta che distribuisce caffè e snack per prendere le monetine mentre alla scuola “Mendola” i vandali hanno dato fuoco ad un archivio abbandonato e già oggetto, in passato, di danneggiamenti.

Il sindaco Antonio Palumbo ha espresso tutto il suo rammarico: “Due episodi che lasciano l’amaro in bocca. A scuola per fortuna le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco che ringrazio. Sono fatti che in un certo senso danno la misura dei tempi. Da un lato chi vive saccheggiando ciò che trova, da un altro chi si diverte a distruggere per combattere la noia. Piccole miserie quotidiane”.