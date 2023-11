Stop alla violenza sulle donne, flash mob della Cgil contro i femminicidi

A pochi giorni dalla morte della studentessa Giulia Cecchettin e in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Cgil di Agrigento è scesa in strada per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle azioni da intraprendere per contrastare il triste fenomeno del femminicidio.

Alla manifestazione che si è svolta nei pressi del monumento dedicato proprio alle donne vittime di violenza, ha aderito anche una delegazione di studenti del liceo Politi di Agrigento. Le scarpe rosse, cicatrici disegnata sui volti e i messaggi nei cartelli esposti dagli uomini dell'organizzazione sindacale, sono stati i simboli di una ventosa serata di metà autunno che, nel salotto buono della futura città capitale italiana della cultura, non ha richiamato le masse ma che ha posto degli interrogativi importanti ai quali, solo l'impegno civile della collettività, potrà dare risposte adeguate.