Violenza sulle donne, il procuratore: "Cultura, educazione e rispetto per imparare ad elaborare i nostri errori e a non tramutarli in aggressività"

Giovanni Di Leo, assieme al sostituto Maria Babara Cifalinò, hanno partecipato al liceo Scientifico "Leonardo" a "What i was wearning". Il dirigente scolastico Patrizia Pilato: "L'altro va considerato come bene prezioso da custodire e non violare"

Libertà, dovere di solidarietà, consapevolezza del se e prudenza sui social e sulle app di messaggeria. Sono stati molteplici, sulla violenza di genere ma non soltanto, gli spunti di riflessione e i richiami lanciati stamani dal procuratore Giovanni Di Leo e dal sostituto Maria Babara Cifalinò che al liceo Scientifico "Leonardo" hanno partecipato a "What i was wearning - La cultura della violenza di genere".

"Cultura, educazione e rispetto. Sono queste le tre parole esaltate oggi dal procuratore Di Leo e dal sostituto Cifalinò e sono le tre parole su cui credo si debba fondare, come nel nostro caso, la mission della scuola - ha spiegato, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il dirigente scolastico del liceo Scientifico Leonardo Patrizia Pilato - . Perché alla scuola tocca educare gli studenti alla cultura del rispetto che porta a considerate l'altro come 'bene prezioso da custodire e non violare'. L'educazione dei nostri ragazzi, attraverso queste iniziative di sensibilizzazioni alle quali noi crediamo tantissimo, deve partire dal presupposto che l'educazione all'affettività e alle relazioni deve essere parte integrante della formazione della personalità dei nostri giovani, affinché possano divenire degli adulti consapevoli. Consapevolezza significa capacità di discernimento".

"L'autonomia deriva, per ogni persona, dalla propria crescita culturale, dalla capacità di ragionamento, deriva dallo studio e dall'elaborazione interiore, del rapporto che si ha con gli altri. Se non si matura una capacità di elaborazione interiore di quello che viviamo - ha spiegato, toccando concretamente le corde dell'anima degli adolescenti che saranno uomini del futuro, il procuratore Di Leo - è chiaro che nel momento in cui si impatta in una situazione che ci crea 'dolore', disagio, come la fine di una relazione, e non siamo in grado di elaborare interiormente che quella storia è finita, che quella persona non ci desidera più, che quella persona non ci vuole, noi reagiamo male. Ma non è colpa di quella persona, è colpa della nostra incapacità di elaborare il dolore. E questa incapacità può essere colpa di disagio familiare, di mancanza di educazione all'affettività come la soluzione del problema. Dobbiamo essere consapevoli che siamo uomini e donne e che entrambi possiamo sbagliare, ma dobbiamo imparare ad elaborare i nostri errori e a non tramutarli in violenza" - ha sottolineato il capo dei pm di Agrigento - .

Il procuratore Di Leo ha richiamato l'attenzione dei tantissimi studenti che affollavano l'aula magna dello Scientifico Leonardo spiegando: "La violenza di genere è prevalentemente rivolta contro le donne, ma quotidianamente vediamo casi di donne che esercitano la violenza perché hanno problemi di carattere psichiatrico, di carattere sociale e lavorativo. Abbiamo casi di bambini maltrattati perché donne insoddisfatte vivono male la loro situazione e si sfogano contro i bambini. La violenza, all'interno dei nuclei familiari, non è solo di genere. E' un problema sociale, deriva dalla mancanza di cultura, dalla mancanza di rispetto verso l'altro. E questo ci porta alla narrazione del problema che è fuorviante. E questa narrazione errata rischia di incrementare il fenomeno. E' indubbio che c'è una forte discriminazione nei confronti del genere femminile, ad onta di tutte le leggi e i principi del nostro ordinamento - ha chiarito - . Questa discriminazione deriva dalla mancanza di cultura. Non deriva dal fatto che l'uomo è di per sé cattivo. Deriva dal problema che noi non riusciamo ad elaborare e a vivere il fatto che la nostra società è profondamente cambiata. Il problema non è che nasce perché le donne non stanno più a casa, ma perché molto spesso sono gli uomini che stanno a casa e le donne vanno a lavorare. E questo è un fenomeno di carattere sociale che non si risolve con l'educazione all'affettività. Il problema è l'idea di donna che si è formata nella società. Abbiamo - Di Leo, per far comprendere quanto il fenomeno abbia sfaccettature diverse, è sceso nel dettaglio - settantenni che non sopportano che le loro mogli, più giovani, vadano a lavorare, mentre loro sono già pensionati e vivono l'ossessione della gelosia perché vedono la donna come oggetto di possesso e non compagna della vita. Ma abbiamo anche quindicenni che uccidono la fidanzatina quattordicenne perché lo ha lasciato. Sempre donne sono le vittime, ma i fenomeni sono diversi, sono culturalmente diversi. Una narrazione semplificata di questi fenomeni ci porta a sbagliare e ci porta a cercare un rimedio taumaturgico in una nuova norma di legge, che non risolve il problema. Il problema può essere risolto soltanto nell'educazione".