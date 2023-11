Violenza sulle donne: 170 casi in 11 mesi, polizia e carabinieri: "Vincete la paura e rivolgetevi a noi, lo facciano anche i familiari"

La voce è unanime: "Ci siamo!".

"E vi prego di vincere la paura a rivolgervi a noi - ha detto, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il questore Tommaso Palumbo - . Oggi ci sono degli strumenti giuridici importanti a tutela di queste situazioni, strumenti che sono di pronto impiego. Sono delle 'pillole' da 'pronto soccorso' da irrogare immediatamente". "Non bisogna normalizzare fatti di violenza anche psicologica, occorrere rendere visibile la violenza anche quando è invisibile" - ha detto, sempre ai microfoni di AgrigentoNotizie, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio - .

"L'Arma dei carabinieri è impegnata quotidianamente nel contrastare i reati di violenza di genere - ha garantito il colonnello De Tullio - . C'è anche un problema di prevenzione generale che significa sensibilizzare le vittime e chi è a fianco alle vittime a far emergere il fenomeno. E poi c'è un problema di prevenzione speciale: far emergere i singoli fatti specifici che servono per attivare gli strumenti di assistenza alle vittime e questo si può fare - ha spiegato il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri - attraverso la denuncia, attraverso il numero di pubblica utilità 1522. Deve essere fatto dalle vittime, ma qualora questo non fosse possibile perché sono in condizione di soggezione psicologica, deve essere fatto dal circuito familiare".

"Abbiamo un dato significativo per quanto riguarda il numero denunce e di attività intraprese dalle forze di polizia per questi reati, siamo intorno ai 170 e l'anno non è ancora terminato - ha spiegato, numeri alla mano, il questore Tommaso Palumbo - . E' un dato che desta la necessità di una attenzione forte. Il dato sulla violenza è estremamente ampio e noi non sottovalutiamo né la violenza fisica, né quella psicologica, ci sono semmai profili diversi a livello probatorio. Tutte e due le manifestazioni sono importanti, quella psicologica spesso è preludio di una violenza fisica successiva".