Il massacro di Naro: la madre del 24enne in carcere ha chiesto scusa alla figlia di una delle vittime

Al silenzio di Omar Edgar Nedelcov, il 24enne accusato del duplice omicidio dello scorso 5 gennaio a Naro, attualmente detenuto nella casa circondariale di Gela, si contrappone la sensibilità che la madre del presunto assassino ha mostrato nei confronti di Marcela Rus: la figlia della 54enne Maria che è stata brutalmente assassinata nella sua abitazione di vicolo Avenia.

La donna, che vive nel quartiere di Sant'Erasmo, a pochi metri di distanza dall'abitazione dell'altra vittima: Delia Zarniscu, per come racconta Marcela ad AgrigentoNotizie, è mortificata e provata per la tragedia: "La signora si è scusata – dice Marcela Rus – . Mi ha anche detto che è molto dispiaciuta e che non ha parole per quello che è successo”.

La figlia di Maria ha raccontato, sempre ai microfoni di AgrigentoNotizie, anche alcuni dettagli che le sono stati riferiti dalla madre del presunto assassino e che sarebbero stati utili alle indagini: “E' arrivato a casa e si è cambiato, ha buttato i vestiti per terra e poi ho sentito che lui parlava al telefono – avrebbe detto la madre del 24enne romeno alla figlia della vittima – . Quando sono entrata nella sua camera e ho visto i vestiti sporchi di sangue ho chiamato subito i carabinieri”. La madre di Nedelcov dunque, aveva intuito che quella notte era successo qualcosa di grave.

Marcela Rus ringrazia la donna per la collaborazione che ha aiutato gli inquirenti nell'individuazione del presunto assassino. “Un'altra mamma avrebbe nascosto il tutto, invece la signora – ha concluso – ha avuto il coraggio di denunciare”.