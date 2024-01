L'ultimo viaggio di Delia, cittadini assenti ai funerali della 58enne uccisa

Nella chiesa Sant'Erasmo di Naro si sono svolti i funerali di Delia Zarnescu la 58enne assassinata nella sua abitazione di via Vinci. È stato il suo parroco, don Giuseppe Maniscalchi a celebrare le esequie funebri. In prima fila, la sorella di Delia, Cristina che era arrivata ieri a Naro dalla Romania. La comunità romena, si è stretta attorno al dolore dei familiari, nel giorno dell'ultimo saluto e per il quale, il sindaco Maria Grazia Brandara, ha proclamato il lutto cittadino, assente è stata la comunità narese. Poche le persone che hanno partecipato ai funerali nonostante tanto sia stato il clamore mediatico suscitato dal tragico duplice femminicidio. Delia Zarnescu, nell'ultima conversazione telefonica con la sorella Cristina, aveva esplicitamente detto che la sua volontà sarebbe stata quella di restare a Naro per sempre, e così è stato. Il suo feretro sarà tumulato nel cimitero comunale di Naro. L'ultimo saluto a Maria Rus, invece, sarà dato lunedì prossimo 15 gennaio nella camera ardente dell'agenzia funebre incaricata dai familiari, dopo una breve preghiera con rito ortodosso, la salma della 54enne, sarà trasferita in Romania .

