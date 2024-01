Il massacro di Naro, il ricordo della sorella Cristina: "Delia voleva vendere tutto in Romania per restare qui"

“L'ultima volta che ho sentito mia sorella è stato il pomeriggio prima della tragedia, abbiamo parlato a lungo della sua volontà di vendere tutte le sue proprietà in Romania per investire a Naro nella casa e per farsi una vita migliore perchè era convinta di restare a Naro”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie, Cristina Sabo ricorda la sua ultima conversazione telefonica con la sorella Delia Zarnescu brutalmente assassinata nella sua abitazione di via Vinci il 5 gennaio scorso. Cristina ricorda con affetto la sorella e ancora incredula, non riesce a darsi pace per la fine assurda che ha fatto la sorella. Delia Zarnescu, vedova, riposerà accanto al marito nel cimitero comunale di Naro, i familiari dunque hanno rispettato la volontà della donna che resterà nella cittadina barocca per sempre. I funerali, si svolgono domani, sabato 13 gennaio, alle ore 15:30 nella chiesa di Sant'Erasmo a Naro.