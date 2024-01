Naro si ferma per rendere omaggio a Delia e Maria: tanta commozione per la "marcia dei 200 passi"

Una delegazione dei sindaci agrigentini, rappresentanti delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenze di genere, un nutrito gruppo di cittadini romeni, residenti a Naro e provenienti dagli altri paesi e gli stessi naresi hanno marciato insieme dalla chiesa di Sant'Erasmo verso le abitazioni di Maria Rus e Delia Zarnescu, le donne romene massacrate il 5 gennaio scorso nel cuore della notte.

Presente alla manifestazione promossa dalla sindaca di Naro, Maria Grazia Brandara anche il console generale della Romania a Catania, Carmen Axenie che ha portato il cordoglio della sua nazione alla figlia di Maria, Marcella Rus e alla sorella di Delia, Cristina Sabo che è giunta nella cittadina barocca in mattinata. Il corteo silenzioso ha fatto la prima sosta in vicolo Avenia dove sono stati deposti ceri e mazzi di fiori laddove, fino a ieri c'erano i carabinieri del Ris di Messina per effettuare i rilievi necessari a stabilire l'esatta dinamica dell'efferato delitto della 54enne Maria Rus.

Gli specialisti del Ris a casa di Delia a "caccia" di impronte e tracce di sangue per ricostruire la scena criminis

Subito dopo, tutti si sono spostati in via Vinci dove abitava la 58enne Delia Zerniscu, anche qui, fiori e ceri per ricordarle. Domani, sabato 13 gennaio, alle ore 15:30 nella parrocchia di Sant'Erasmo si svolgono i funerali di Delia Zerniscu mentre per quanto riguarda Maria Rus, lunedì prossimo, 15 gennaio, alle ore 15.30 la chiesa ortodossa romena, saluterà in preghiera il viaggio di Maria Rus verso il suo paese di origine dove sarà tumulata.