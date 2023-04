Domenica delle Palme a Raffadali, anche il sindaco e il presidente del Consiglio sfilano in costume per le vie del centro

Gli amministratori, per il primo evento de "La passione di Cristo", hanno indossato i panni dei "popolani". L'intera comunità non soltanto ha rievocato, e vissuto, il suggestivo momento dell'ingresso di Gesù (interpretato da Stefano Fiore) a Gerusalemme, ma ha recuperato e cristallizzato tradizioni che sembravano perse

Anche il sindaco, Silvio Cuffaro, e il presidente del consiglio comunale, Santino Farruggia, hanno indossano i panni dei "popolani". Raffadali, in maniera compatta, unita più che mai, ha dato vita - oggi, domenica delle Palme, - alla prima rappresentazione scenica de "La passione di Cristo". Gesù è entrato a Gerusalemme e poi, davanti la chiesa Madre, ha cacciato i mercanti dal tempio. E' stata realmente, concretamente, "festa di popolo" perché l'intera comunità non soltanto ha rievocato, e vissuto, il suggestivo momento dell'ingresso di Gesù (interpretato da Stefano Fiore) a Gerusalemme, ma ha anche riscoperto e cristallizzato le tradizioni del paese.

Ad organizzare quella che è stata un suggestiva rappresentazione, recuperando memoria e tradizioni che sembravano essersi ormai perse, sono stati: Giuseppe Ferro e Riccardo Ragusa, ma anche i registi Gero Galvano e Giuseppe Barbaro, nonché il direttore artistico Enzo Alessi. E oltre all'organizzazione e alla confraternita “Mater Salvatoris” e “Santissimo Sacramento”, anche l'amministrazione comunale - con il sindaco Cuffaro e il presidente del Consiglio che hanno indossato appunto i panni dei "popolani", - hanno condiviso e sposato a pieno le iniziative.

Venerdì 7 aprile si torna in scena alle 18,30 nella chiesa del Rosario con il Sinedrio, la via Crucis e la Crocifissione. Momenti da non perdere, e non soltanto per i raffadalesi, ma anche per quanti - dai paesi del circondario - vorranno vivere un vero momento di fede e di tradizione.

L'organizzazione è a cura di Giuseppe Ferro e Riccardo Ragusa. La regia è di Gero Galvano e di Giuseppe Barbaro. I protagonisti sono: Gero Galvano, Lino Tarallo, Stefano Fiore, Giuseppe Barbaro, Giuseppe Lo Pilato, Gerlando Calcedonio, Lucia Alessi, Rosalba Maragliano, Damiano Tarallo. Giuseppe Calcedonio, Paolo Plano, Gianpaolo Ferro, Marisa Frenda, Alessandro Barba e Nino Spoto.