“La Passione di Cristo”, 3 appuntamenti con la rappresentazione vivente: ecco tutti i protagonisti

A Raffadali la confraternita “Mater Salvatoris” e “Santissimo Sacramento” ha organizzato la rappresentazione vivente in costume de “La Passione di Cristo”.

Andrà in scena domenica 2 aprile alle 10,30 nella chiesa del Rosario con la rappresentazione dell’entrata di Gesù a Gerusalemme per la domenica delle palme. Alle 12,15, in chiesa Madre, Gesù vivente caccia i mercanti dal tempio.

Venerdì 7 aprile si torna in scena alle 18,30 nella chiesa del Rosario con il Sinedrio, la via Crucis e la Crocifissione.

Organizzazione a cura di Giuseppe Ferro e Riccardo Ragusa. Regie di Gero Galvano. I protagonisti sono Gero Galvano, Lino Tarallo, Stefano Fiore, Giuseppe Barbaro, Giuseppe Lo Pilato, Gerlando Calcedonio, Lucia Alessi, Rosalba Maragliano, Damiano Tarallo. Giuseppe Calcedonio, Paolo Plano, Gianpaolo Ferro, Marisa Frenda, Alessandro Barba e Nino Spoto.