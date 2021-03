Vaccini e assembramenti nell’Hub del Villaggio Mosè, i cittadini: ”E’ vergognoso”

Rischio assembramenti nell’hub di vaccinazione del Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento dove sono in corso le inoculazioni dei sieri anti Covid. A differenza degli altri giorni, nel centro di vaccinazione le attività di accettazione delle persone prenotate si sono svolte in un’altra ala della struttura. Una reception diversa dagli ordinati sportelli allestiti invece nel padiglione inaugurato lunedì scorso.

Ritardi, confusione e soprattutto il rischio degli assembramenti sono stati i disagi evidenziati dai vaccinanti ai microfoni di AgrigentoNotizie.

“L’organizzazione non funziona – ci dice un pensionato – perché c’è una sola persona che fornisce i numeri quando invece occorrerebbe un bancone per distanziare le persone. Teniamo presente – aggiunge – che siamo persone fragili, non siamo utenti normali”.

“E’ una situazione indecorosa – ci dice un’altra persona in coda per il vaccino – chiudono i bar e le discoteche e poi per fare il vaccino siamo ammassati come le pecore, è vergognoso, bisognerebbe chiamare le forze dell’ordine”.

Nella struttura di viale Leonardo Sciascia l’ordine è stato ristabilito dagli agenti della polizia locale che hanno monitorato la situazione e imposto il rispetto di tutte le regole connese al distanziamento.