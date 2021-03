Carenza di dosi e partenza in salita per l’hub del Palacongressi: l'Astrazeneca non scoraggia i cittadini

L’hub vaccinale di Agrigento è realtà. La struttura allestita all’interno del Palacongressi del Villaggio Mosè parte con l’handicap della mancata utilizzazione di tutte le sale di vaccinazione per la carenza delle dosi necessarie. I problemi legati al vaccino AstraZeneca preoccupano ma non scoraggiano gli agrigentini che si sono messi in fila.

Nella giornata inaugurale priorità è stata data alle somministrazioni previste per le categorie "fragili", ma anche al personale sanitario, ai volontari delle associazioni di volontariato e agli operatori scolastici. “Penso che sia un vaccino come tanti altri che abbiamo fatto nella vita ed è giusto farlo" – ha detto una giovane che AgrigentoNotizie ha incontrato nella sala d’attesa - . Sui potenziali rischi ha aggiunto: "Penso che sia normale avere qualche problema con un vaccino”. “Penso che il vaccino sia la cosa giusta da fare anche se ci sono tanti dubbi” - ha detto invece una volontaria di Protezione civile - . “Sono un po’ nervosa – ha detto un’operatrice scolastica prima di sottoporsi alla vaccinazione – ma lo voglio fare perché voglio stare tranquilla”.