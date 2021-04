Vaccini anti Covid, oltre 44 mila somministrazioni ma le dosi scarseggiano

“Siamo ai primi di aprile e il numero dei vaccini che abbiamo inoculato è di 44.353 che è un numero significativo, non possiamo farne di più perché non abbiamo le dosi”. Questi in sintesi sono i dati sulle vaccinazioni antiCovid effettuate in provincia di Agrigento che, in un video, sono stati illustrati dal commissario straordinario dell’Asp di Agrigento Mario Zappia che, ancora una volta, evidenzia come la disponibilità delle dosi sia il requisito indispensabile per raggiungere l’obbiettivo di riuscire a vaccinare il target di popolazione imposto nel minor tempo possibile.

Dai dati forniti dall’azienda sanitaria, si evince come il siero più somministrato nei punti di vaccinazione dell’agrigentino è quello della casa farmaceutica Pfizer, 29.000 le dosi inoculate, di queste 7.914 sono quelle che sono state iniettate nell’hub del Villaggio Mosè dove dall’apertura del 15 marzo scorso, sono state complessivamente 8.690 le vaccinazioni eseguite. Del discusso vaccino Astrazeneca invece sono state inoculate 13.501 dosi, l’ospedale “San Giacomo D’Altopasso” è stato il presidio che ha utilizzato più di tutti questo siero con 1263 dosi inoculate.

Dati meni rilevanti invece per il terzo vaccino attualmente disponibile, il Moderna che complessivamente è stato somministrato a 1843 agrigentini.

Il rischio di nuovi stop nelle vaccinazioni è dunque legato alla disponibilità delle dosi in arrivo. Il commissario dell’Asp Zappia, annuncia anche la prossima apertura del Covid Hospital di Ribera. “In attesa del completamento dei lavori e della inaugurazione ufficiale, da oggi iniziano i ricoveri nei riparti che sono pronti”.