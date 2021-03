Sanità, entro un mese nuove terapia intensiva e sub intensiva all'ospedale di Ribera

Via a due nuovi cantieri all'interno dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Lo struttura commissariale della Regione, attraverso il dirigente Tuccio D’Urso, ha infatti firmato i provvedimenti necessari per il completamento dei reparti di terapia intensiva e di terapia sub intensiva. Trecentomila euro le risorse destinate a questi interventi che completano quanto già fatto dall'Asp di Agrigento per la realizzazione del "Covid-Hospital".

Le attività non dovrebbero superare le due settimane e permetteranno l'immediata apertura dei reparti. "L'ultimazione dei lavori - dice una nota della Regione - consentirà anche all'ospedale di Ribera, dove in questo momento le sale operatorie sono utilizzate per i ricoveri Covid, di tornare pienamente operativo".

Nel mese di aprile, invece, si concluderanno anche i lavori per l'installazione di una nuova Tac di ultima generazione.