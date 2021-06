Covid, meno contagi ma scende drasticamente anche il numero dei vaccinati

Via alla vaccinazione anche per le aziende del settore turistico. Ad annunciarlo è il commissario dell'Asp Mario Zappia. Nella giornata di domani, infatti, verranno somministrati vaccini al personale che opera presso la struttura della Rocco Forte Hotels e altri saranno interessati dalla vaccinazione nei prossimi giorni. "E' necessario che il settore turistico e alberghiero - spiega il commissario - sia tutelato per consentire una ripresa di questo importante comparto economico, nell'interesse di tutti".

Sempre Zappia ha annunciato che sono stati ricoverati i primi tre pazienti presso il reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ribera, in fase di organizzazione.

Intanto continuano ad essere in calo contagi e ricoveri in calo in provincia di Agrigento. Negli ultimi sette giorni, comunque, sono calate anche le vaccinazioni che, dalle cinquemila dosi somministrate giornalmente in Provincia: dopo le sospensioni dei sieri AstraZeneca e Johnson & Jonson, si è passati a tremilacinquecento inoculazioni al giorno.

Attualmente secondo il commissario straordinario dell'Asp, le persone che hanno ricevuto almeno la prima dose, sono circa trecentomila su un target di popolazione che, per la Provincia di Agrigento, si attesta attorno alle quattrocentomila unità.