Giovane agrigentina torna dall'Inghilterra ed è positiva alla variante Delta

Un nuovo caso di variante Delta in Sicilia è stato riscontrata dal laboratorio regionale del Policlinico di Palermo su una ragazza della provincia di Agrigento. "Si tratta di un evento ampiamente sotto controllo - dice il professor Fabio Tramuto, che dirige il laboratorio regionale - e in questo momento non preoccupa. La giovane tornava dall'Inghilterra, da un zona con un'alta percentuale di casi. Due dosi di vaccino dovrebbero proteggerci".

Il primo caso di variante indiana, oggi Delta, era stato individuato a Palermo in un marittimo dell'India che si trovava imbarcato sulla nave Msc Crociere. Un altri analogo si è verificato con alcune persone migranti sbarcate a Lampedusa.