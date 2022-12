Capodanno, fans da tutta Italia in piazza Marconi per il concerto di Achille Lauro

Il sindaco Miccichè raccomanda a tutti di non abusare con l'alcool per trascorrere una serata tranquilla

Dopo lo stop pandemico, anche Agrigento torna a festeggiare il Capodanno in piazza. A poche ore dall'evento, ultimi preparativi in piazza Stazione per completare l'allestimento del grande palco sul quale, fra gli altri, si esibirà il noto artista Achille Lauro.

Il sindaco, Franco Miccichè, ai microfoni di AgrigentoNotizie, lancia un appello alle persone che sceglieranno la città dei Templi per dare il benvenuto al 2023. “Raccomando – dice – di non abusare con gli alcolici e fate attenzione a non creare situazioni di panico per evitare il classico fuggi fuggi che potrebbe essere pericoloso”.

Il concerto di Achille Lauro, per come era prevedibile, sta portando in città fans provenienti anche da oltre lo stretto di Messina. E' il caso di una signora di Genova che da questa mattina alle 8 si è posizionata sotto il palco per avere una posizione ottimale dalla quale poter assistere senza ostacoli alle performance del big della musica italiana. Achille Lauro, è atteso in piazza Stazione intorno all'una. Prima di lui, Lello Analfino, Riccardo Gaz, Andrea Cassaro, Silvio Schembri ed altri artisti locali, scandiranno il countdown per il brindisi di mezzanotte che sarà illuminato dai fuochi d'artificio.

Il sindaco, quale autorità di Protezione civile, ha attivato il "Coc" che, per l’occasione, è stato istituito presso l’unità mobile operativa del Libero consorzio comunale in piazza Marconi. La struttura, a supporto dell’autorità comunale di Protezione civile, sarà operativa immediatamente e fino a cessato bisogno.