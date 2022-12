Concertone di Capodanno e fuochi d'artificio, ecco come cambierà il traffico

Concertone di Capodanno in piazza Marconi con il tanto atteso dj set di Achille Lauro, rivoluzionata la viabilità in centro città per consentire il passaggio delle numerose persone attese.

Tutto è contenuto in una ordinanza dirigenziale pubblicata oggi dal Comune che contiene una lunghissima serie di prescrizioni e divieti.

La prima, e la più scontata, è la chiusura di piazza Marconi, dove sarà imposto il divieto di sosta dalle 7 del mattino e il transito dalle 20 per tutta la giornata del 31 e "fino a cessato bisogno".

Il divieto di sosta con rimozione scatterà invece dalle 12 insieme alla chiusura al transito veicolare dalle 20 del 31 dicembre, in tutte queste vie:

Viale della Vittoria, divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l'incrocio con la Curva Coniglio e Piazza Marconi;

Viale della Vittoria, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all'altezza dell'ex Caserma dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili;

Via Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione piazza Marconi all'altezza dell'Hotel della Valle, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili;

Via Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all'altezza dell'incrocio Crispi-Sturzo:

Via Delle Torri. divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l'incrocio trivio delle Torri e Piazza Marconi;

Via Empedocle, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all'altezza del tunnel Piedigrotta, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili:

Via Acrone, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l'incrocio con via Esseneto e Piazza Marconi, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio sito all'interno della stazione delle Ferrovie dello Stato;

Piazza Vittorio Emanuele, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all'altezza della Caserma dei Carabinieri, con possibilità di svolta a dx solo per via Gioeni;

Piazza Aldo Moro, divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare nelle discese lato Centro Estetica e lato Banca Unicredit:

Viale Europa, divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare. Inoltre la Via Europa e la via Crispi e precisamente nel tratto sovrastante la via Europa al bisogno, a salvaguardia della pubblica incolumità, verranno chiuse pure al transito pedonale fino a cessato bisogno, per consentire lo svolgimento dello spettacolo dei giochi pirotecnici.

Il Comune, inoltre, ha individuato una lunga lista di aree di parcheggio: piazzale Rosselli, parcheggio pliripiano di via Empedocle, via Gramsci, piazzale del cimitero di Bonamorone, piazzale La Malfa, piazzale Manzoni (zona stadio), piana San Gregorio e Parcheggio di Giunone nella Valle dei Templi (prevista una navetta con il centro).