La città rinnova il suo affidamento all'Immacolata, l'arcivescovo: "Maria esempio di accoglienza"

“Noi viviamo tempi in cui l'accoglienza è messa in discussione, dobbiamo interrogarci sul come, guardando a Maria, si possano assumere degli insegnamenti su un'accoglienza piena e totale che possa giovare alla pacificazione degli animi ed a una giustizia che supera la legalità e si fa attuazione della volontà di Dio”.

Questo dai microfoni di AgrigentoNotizie è il messaggio che nel giorno della festa dell'Immacolata l'arcivescovo di Agrigento, Alesandro Damiano, lancia alla comunità. Il pastore della Chiesa agrigentina torna sulla problematica dell'accoglienza dei migranti e sull'esempio della Madonna, invita la collettività a riflettere e ad accettare la convivenza con quanti giungono nel territorio.

Come da tradizione, il solenne pontificale nella basilica dell'Immacolata è stato anticipato dall'omaggio floreale dei vigili del fuoco al simulacro della Madonna posto sotto il campanile. Le regole del distanziamento non hanno permesso a molti di poter assistere alle celebrazioni dall'interno della basilica, per questo motivo una ventina di anziani hanno comunque seguito la funzione religiosa dall'esterno.