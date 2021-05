Primo maggio affollato a San Leone: ecco le immagini

È stato un pomeriggio festivo movimentato nella frazione balneare di San Leone dove situazioni di assembramento si sono registrate in diverse zone del quartiere. A destare preoccupazione, oltre al non rispetto del distanziamento tra persone, è il mancato uso delle mascherine da parte di molti giovani, molti dei quali minorenni. Potenziali rischi per la diffusione del contagio che avvengono nella giornata dove in Sicilia si è registrato un incrementodel tasso di positività.

Covid, in Sicilia mille nuovi casi (+ 60 in provincia): il tasso di positività sale al 3,7%, in calo i ricoverati

