Covid, in Sicilia mille nuovi casi (+ 60 in provincia): il tasso di positività sale al 3,7%, in calo i ricoverati

E' il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute. Sono 167 i pazienti in terapia intensiva, con due nuovi ingressi. Si registrano altri 10 morti

In 24 ore sono 1.000 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nella nostra regione su 27.029 tamponi processati. Il tasso di positività - rispetto alla giornata di ieri quando c'erano stati 861 nuovi casi su 28.145 tamponi - è leggermente salito: 3,7% (3,1% ieri). La Sicilia quindi risale al quinto posto per numero di contagi giornalieri. E' quanto si evince dal consueto bollettino del ministero della Salute, che riporta altri 10 morti, con un totale pari a 5.420 vittime dall'inizio della pandemia.

Il numero degli attuali positivi è di 24.773, con una diminuzione di 123 casi. I guariti invece sono 1.113. Scende il numero dei ricoverati in ospedale: 1.303 (34 in meno rispetto a ieri), ma salgono di due unità quelli in terapia intensiva (167) rispetto al report precedente.

La distribuzione dei casi nelle singole province vede Palermo al primo con 357 nuovi casi, seguita da Catania con 193, Siracusa 106, Ragusa 102, Messina 93, Agrigento 60, Caltanissetta 51, Enna 24, Trapani 14.