Trasporti: nuova tratta aerea fra Lampedusa e Perugia, l'arco di acqua inaugura il volo

È stato inaugurato, come tradizione vuole: con un arco di acqua che "saluta" il velivolo della compagnia, il volo aereo che collegherà Lampedusa con Perugia. E da oggi parte, con i Comuni di Castelfiorentino (Firenze) e Perugia, un educational. Domani, alle ore 18, vi sarà un'amichevole di calcio fra la squadra di Castelfiorentino e quella di Lampedusa, dopo che era stato stretto un patto di amicizia.

Stamani sono arrivati gli ospiti con il volo offerto dalla Hello Fly. Ospiti che fra un'oretta si imbarcheranno al porto nuovo per un giro in barca che consentirà di ammirare la splendida costa della maggiore delle isole Pelagie.

Il volo da Perugia, per Lampedusa, si va ad aggiungere a quelli che già collegano con Malpensa, Bologna, Venezia, Linate, Napoli, Verona, Bergamo, Bologna, Torino, Forlì, Fiumicino, Bari, Malta, Palermo e Catania. Sabato scorso, l'Ast aeroservizi ha presentato la "Summer 2024", ossia la programmazione dei voli per la stagione estiva. Un incontro che è servito anche per cominciare a pianificare la stagione del 2025.