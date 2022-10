Mani screpolate dal freddo, i rimedi della nonna funzionano sempre

Freddo, vento, diminuzione delle temperature. Con l’arrivo dell’inverno torneranno anche i disturbi legati alla stagione, tra questi non mancheranno anche le mani arrossate, screpolate e secche. Come risolvere il problema attraverso soluzioni naturali ? Tutti i consigli utili per non essere impreparati.

I rimedi della nonna sicuramente funzionano sempre, tra i più conosciuti abbiamo l’uso dell’olio di oliva, basterà spalmarne una quantità non eccessiva nelle mani, massaggiare delicatamente e le mani appariranno già dalla prima applicazione più idratate e morbide. Anche altri oli vegetali sono efficaci: olio di cocco, olio di mandorle ma anche olio di lavanda e non dimentichiamo le proprietà nutritive dei fiori di calendula. E tra i rimedi più rinomati e tradizionali c’è anche il tuorlo d’uovo. Basterà sbatterlo e farlo agire sulle mani per 15-20 minuti, ottimo anche per prevenire questo problema.

Il Gel di aloe vera inoltre fa miracoli per arrossamenti e irritazioni in generale, anche per le vostre mani non vi deluderà per il risultato sorprendente. Si consiglia anche di ricorrere ad un impacco di camomilla. E ancora da segnalare anche la soluzione ottenuta con limone e olio di mandorle. Utili anche le patate grazie alla presenza dell’amido. In pratica bisogna mescolare una patata cruda dopo averla sbucciata e tagliata con olio di oliva o di girasole. Risciacquare le mani con acqua tiepida dopo l’applicazione.

Ci sono inoltre alcuni trucchi indispensabili per prevenire questo disturbo in inverno: lavare le mani con acqua tiepida così da evitare lo shock termico, coprire le mani con i guanti, utilizzare quotidianamente creme idratanti, bere molta acqua, seguire un’alimentazione ricca di frutta e verdura.