Aloe vera, scopriamo la pianta dalla proprietà stupefacenti

Antinfiammatorio naturale, lenitiva e depurativa. Oggi parliamo dell'aloe vera, appartenente alla famiglia famiglia delle Aloacee, un alleato vincente per la nostra salute. Vediamo nel dettaglio le sue proprietà e gli effetti sul corpo. Il suo habitat naturale è la costa nord orientale dell’Africa e del bacino del Mediterraneo e vanta numerosi utilizzi dalla cosmesi, sotto forma di gel, all’alimentazione. Un vero toccasana per i problemi allo stomaco e utile per combattere anche l'invecchiamento. Scopriamo insieme tutti i vantaggi della pianta della salute che cambierà la vostra vita.

I benefici dell’aloe vera

Tanti i benefici che racchiude questa pianta. Presenta proprietà antinfiammatorie e lenitive. Ideale per curare problemi di colite e gastrite o altri tipi di infiammazione, ma è necessario che sia priva di aloina. Importante anche la sua funzione cicatrizzante. La pianta inoltre stimola il sistema immunitario. Bere il succo aiuta a combattere alcuni tipi di virus. L’aloe vera è anche antiossidante e disintossicante, quindi rallenta l’invecchiamento cellulare.

Uso cosmetico aloe vera

Nello specifico applicata sulla pelle l'aloe consente di curare le bruciature superficiali e aiuta a combattere l’invecchiamento. Da provare anche per le scottature solari, per le screpolature, per patologie dermatologiche come acne, eczema, herpes. Funziona anche come maschera per il viso in caso di arrossamenti, è ottima anche per mani arrossate dal freddo e si può utilizzare anche su gambe e braccia. Si può applicare per rafforzare il cuoio capelluto e per combattere la forfora.