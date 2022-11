Quanto fa bene bere acqua e limone al mattino? Sfatiamo qualche mito

Per alcuni è una consuetudine, per altri un rito irrinunciabile. Sono numerose le persone che al mattino appena svegli e a digiuno bevono acqua e limone. Ma fa veramente bene ingerirla prima di colazione ogni mattina? Non manca chi attribuisce proprietà dimagranti a questa bevanda. In realtà si tratta di un’abitudine che nasconde numerose insidie che non vanno prese alla leggera . Dalla salute dei denti alla gastrite: ecco le conseguenze a lungo termine.

Bere acqua e limone fa dimagrire?

C’è chi sostiene che l’acqua e limone sia depurativa in quanto elimina le tossine e le scorie in eccesso, aiuti a ridurre il gonfiore addominale, faccia perdere peso e renda più luminosa la pelle. In realtà non è proprio cosi: l’assunzione prolungata di acqua e limone può avere conseguenze dannose per il nostro organismo.

Il limone in generale fa bene perché contiene vitamina C, ma assumerlo a stomaco vuoto può irritarlo soprattutto in soggetti più predisposti. Assumere acqua e limone con il tempo può inoltre nuocere al cavo orale a causa dell’azione erosiva dell’acido citrico a carico dello smalto dei denti.

Bere acqua e limone a stomaco vuoto: effetti negativi

Scopriamo le conseguenze negative di bere acqua e limone a stomaco vuoto: non fa perdere peso perché il limone contiene vitamina C e sali minerali che non hanno proprietà dimagranti. Non serve a disintossicare o a drenare l’intestino. Può scatenare esofagite, ulcere e gastriti. Non si consiglia infatti a soggetti che soffrono di gastrite. Non ha reali proprietà alcalinizzanti. Può danneggiare lo smalto dei denti.