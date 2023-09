Quanta birra bere per proteggere l'intestino

Un consumo moderato di birra fa bene alla salute, in particolare a quella dell’intestino. A dimostrarlo uno studio condotto dalla Dalian Medical University, in Cina, secondo cui la bevanda potenzia il sistema immunitario grazie a una serie di batteri sani che favoriscono la salute intestinale (l'80% delle cellule immunitarie risiede nell'intestino). Il merito è degli ingredienti chiave della birra (polifenoli, fibre ed etanolo) il cui effetto in termini di benefici per la salute è risultato migliore di quello dei probiotici: microrganismi "vivi" presenti nel tratto intestinale, come batteri e lieviti, che hanno la funzione di contrastare la proliferazione dei microrganismi patogeni. Secondo il National Health Service dell’Inghilterra, questi microrganismi aiutano a ripristinare l’equilibrio naturale dell’intestino quando questo è stato alterato da una malattia e a combattere i batteri cattivi rimasti.

"Come bevanda fermentata di lunga data, la birra è ricca di molti aminoacidi essenziali, vitamine, oligoelementi e sostanze bioattive che sono coinvolte nella regolazione di molte funzioni fisiologiche umane - hanno affermato gli autori -. Tuttavia, per godere dei suoi benefici deve essere consumata con moderazione, in quanto l’abuso di alcol provoca il cancro". Lo studio è stato pubblicato su Frontiers in Nutrition.

Nell’Antico Egitto era considerata una vera e propria medicina

La birra è una preparazione a base di malto, luppolo e lievito, che risale alle antiche popolazioni dei Sumeri e degli Egizi. Nell’Antico Egitto era considerata una vera e propria medicina, pertanto veniva data sin dall'infanzia. Ai più piccoli veniva somministrata la birra a bassa gradazione alcolica diluita con acqua e miele: questo mix era considerato un rimedio utile per i neonati quando le madri non avevano latte, naturalmente con le dovute precauzioni. La birra, infatti, è ricca di composti antiossidanti, vitamine, minerali ed altri nutrienti essenziali che aiutano a migliorare il funzionamento di molti sistemi del nostro corpo. Certo, le birre che troviamo oggi in commercio sono molto diverse dalle bevande naturali che si consumavano in passato. Ma se si fa attenzione a scegliere quelle artigianali di alta qualità e dal contenuto minimo di additivi, si potrà godere degli stessi benefici di cui giovavano gli antichi.

Alcuni componenti della birra hanno effetti simili a quelli dei probiotici

Lo studio della Dalian Medical University ha dimostrato che i polifenoli (molecole con proprietà antiossidanti e antinfiammatorie), presenti nel malto e nel luppolo della birra, sono importanti composti attivi che interagiscono in entrambe le direzioni con il microbioma intestinale (l'insieme dei microorganismi presenti all'interno dell'intestino). "Grazie alla conversione dei substrati della birra, alla formazione di prodotti finali bioattivi e alla presenza di microrganismi - hanno sottolineato gli esperti -, alcuni dei suoi componenti esercitano effetti simili o addirittura superiori a quelli dei probiotici".

Bere birra fa bene, ma solo se consumata con moderazione

Combinando i risultati degli studi condotti sull'uomo e sugli animali, i ricercatori cinesi hanno visto che il consumo moderato di birra ha un effetto benefico sul sistema immunitario rispetto agli stati di abuso di alcol o di astinenza. "Quando l'uso di alcol è controllato entro limiti di sicurezza - hanno sottolineato gli autori -, gli effetti combinati sul metabolismo e sulla flora intestinale, conferiti dalla sostanza e da altri componenti, sono positivi sulla salute intestinale. Tuttavia, i benefici del consumo di birra sull'intestino si applicano solo ai bevitori moderati".

Per il National Health Service dell'Inghilterra, bere alcolici in eccesso aumenta il rischio di gravi condizioni di salute come malattie cardiache, ictus, patologie epatiche e diversi tipi di cancro. Inoltre, il rischio di morte è minore nei bevitori leggeri e moderati e aumenta nei forti bevitori.

Cosa si intende per ‘consumo moderato’

Per consumo moderato di alcol si intende l’assunzione di non più di due-tre unità alcoliche al giorno per l’uomo, e non più di una-due per la donna e non più di una per gli anziani. Un’unità alcolica equivale a 12 g di alcol, che corrisponde alla quantità presente in un bicchiere di vino da 125 ml, una birra da 330 ml oppure in una porzione di superalcolico da 40 ml. Inoltre, è preferibile bere sempre a stomaco pieno.

Gli altri benefici della birra

Numerosi studi hanno dimostrato che un consumo moderato di birra: