Antiossidanti e rafforzano il sistema immunitario: tutti i benefici dei funghi

Siamo nel periodo in cui i funghi sono protagonisti delle nostre tavole. Buoni, saporiti, come contorno o ingrediente principiale di primi piatti e secondi, i funghi, quelli commestibili, fanno senza dubbio bene alla salute. Sono tante le proprietà positive che racchiude questo alimento. Naturalmente ogni fungo ha le sue caratteristiche specifiche, ma in generale integrare i funghi nella vostra dieta avrà delle conseguenze positive sul vostro organismo, vediamo perchè.

Intanto i funghi contengono poche calorie, formati dal 90% di acqua dunque sono la scelta giusta per chi vuole seguire un regime alimentare povero di grassi. Sono fonte di vitamine del gruppo B: in particolare B1, la vitamina B2 che svolge un ruolo importante per la produzione di globuli rossi , un toccasana per il metabolismo e ancora quella B3 che fa bene al funzionamento del sistema nervoso e consente la corretta ossigenazione del sangue.

I funghi contengono inoltre fibre, ideali dunque per chi ha problemi con la regolarità intestinale e ancora ferro, manganese, selenio, carboidrati e proteine tra cui la lisina e il triptofano e da non dimenticare il potassio. Ma lo sapete inoltre che hanno una funzione preventiva nei confronti dei disturbi influenzali? Rafforzano il sistema immunitario e grazie alla presenza di antiossidanti aiutano a prevenire l’invecchiamento della pelle. Un valido aiuto anche per le malattie cardiovascolari. Per chi non lo sapesse i funghi hanno anche proprietà antinfiammatorie. L’assunzione inoltre riduce il rischio di malattie croniche.