Perché il digiuno intermittente protegge dalle malattie croniche

La pratica del "digiuno intermittente" è da anni oggetto di un acceso dibattito nel mondo scientifico. C’è chi lo ritiene dannoso per la salute, e chi sostiene, invece, che abbia numerosi effetti benefici sulla salute. Molti studi hanno in effetti dimostrato che questo schema alimentare può rallentare i processi di invecchiamento, migliorare il sonno e "spegnere" l’infiammazione, un effetto collaterale del sistema immunitario alla base di una serie di malattie croniche tra cui le malattie cardiache, come l’infarto e l’ictus, l’obesità e il diabete di tipo 2. Tuttavia, nessuno sino ad ora era riuscito ancora a capire in che modo agisce sul processo infiammatorio.

Ad averlo scoperto per la prima volta una ricerca, pubblicata su 'Cell Reports', e condotta dall’Università di Cambridge in collaborazione con i National Institutes of Health (Nih) negli USA. Secondo i ricercatori il digiuno intermittente aumenterebbe i livelli di una sostanza chimica nel sangue (nota come acido arachidonico) in grado di inibire l’infiammazione. Un meccanismo simile a quello che si attiva con l'assunzione dei farmaci antinfiammatori non steroidei, come l'aspirina.

Il processo infiammatorio

L'infiammazione è un meccanismo di difesa dell'organismo. Si attiva in presenza di danni ai tessuti con diversa natura e origine, ed ha l'obiettivo di ristabilire la normale funzionalità dell’organismo attraverso l'intervento risolutivo di cellule difensive. Può essere innescata da diversi meccanismi tra cui l'"inflammasoma", un complesso multiproteico del sistema immunitario che agisce come un allarme all'interno delle cellule del corpo, innescando l'infiammazione per aiutare a proteggere l’organismo quando percepisce un pericolo. Tuttavia, l'inflammasoma può innescare l'infiammazione anche in modo involontario: una delle sue funzioni è quella di distruggere le cellule indesiderate, il che può provocare il rilascio del contenuto della cellula nel corpo, dove innesca l'infiammazione. "Ciò che è diventato evidente negli ultimi anni - ha spiegato Clare Bryant del Dipartimento di medicina dell'Università di Cambridge - è che un inflammasoma in particolare, Nlrp3 (Nod-Like Receptor Protein 3), è molto importante in una serie di malattie come l'obesità e l'aterosclerosi, ma anche come l'Alzheimer e il Parkinson, patologie delle persone di età più avanzata, in particolare nel mondo occidentale".

Il digiuno intermittente 'spegne' l'infiammazione

Per comprendere le cause dell’infiammazione, e come il digiuno intermittente può aiutare a ridurla, i ricercatori hanno esaminato i campioni di sangue di 21 volontari che hanno mangiato un pasto da 500 kcal e poi hanno digiunato per 24 ore prima di consumare un secondo pasto da 500 kcal. Il team ha così scoperto che limitare l'apporto calorico aumentava i livelli di un lipide noto come "acido arachidonico", mentre aumentarlo comportava una diminuzione dei livelli di questo lipide. Quando i ricercatori hanno esaminato l'effetto dell'acido arachidonico in cellule immunitarie coltivate in laboratorio, hanno scoperto che l'attività dell'inflammasoma Nlrp3 si riduceva. Una scoperta che li ha sorpresi poiché sino a quel momento si pensava che l'acido arachidonico fosse collegato a un aumento dei livelli di infiammazione, e non a una diminuzione.

"Questo - ha spiegato Bryant - fornisce una potenziale spiegazione di come cambiare la nostra dieta, in particolare attraverso il digiuno, ci protegge dall'infiammazione, o meglio dalla forma dannosa che è alla base di molte malattie legate all'alto contenuto calorico di abitudini alimentari occidentali. È troppo presto per dire se il digiuno protegge da malattie come Alzheimer e Parkinson poiché gli effetti dell'acido arachidonico sono solo di breve durata, ma il lavoro si aggiunge a una quantità crescente di letteratura scientifica sui benefici della restrizione calorica. E suggerisce che il digiuno regolare per un lungo periodo potrebbe aiutare a ridurre l'infiammazione cronica che associamo a queste condizioni. Sicuramente è un'idea attraente".

Un meccanismo simile a quello dell'aspirina

Secondo i ricercatori questa scoperta potrebbe anche suggerire in che modo agiscono i cosiddetti farmaci antinfiammatori non steroidei come l'aspirina. "Normalmente - ha spiegato Bryant - l'acido arachidonico viene rapidamente scomposto nel corpo, ma l'aspirina blocca questo processo, il che può portare a un aumento dei livelli di acido arachidonico, che a sua volta riduce l'attività dell'inflammasoma e quindi l’infiammazione". "È importante - ha poi concluso - sottolineare che l'aspirina non dovrebbe essere assunta per ridurre il rischio di malattie a lungo termine senza una guida medica poiché può avere effetti collaterali come emorragie allo stomaco se assunta per un lungo periodo".