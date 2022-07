Ghiaccioli e gelati per cani, le ricette fai da te

Il caldo imperversa e i nostri amici a quattro zampe non fanno che spostarsi da una parte all’altra della casa alla ricerca di un posto fresco. Le regole da seguire per alleviare gli effetti del caldo sul nostro cane sono numerosi. Dalle uscite in orari più freschi alle spugnature, senza tralasciare l’alimentazione che dovrebbe contenere una parte umida. Ma per rinfrescare il nostro cane e regalargli un momento di golosità perché non preparare dei succulenti gelati fatti in casa o dei ghiaccioli? Vediamo le ricette semplici che faranno impazzire i nostri pelosetti.

1. Gelato alle fragole. Per prepararlo servono una vaschetta di fragole fresche 3 o 4 vasetti di yogurt bianco magro. Dopo aver lavato e tagliato le fragole vanno frullate. Unire il composto con lo yogurt e versare in stampe per ghiaccioli o vaschette, lasciare riposare in freezer per una notte ed il gioco è fatto.

2. Ghiaccioli al brodo. Cucinate del brodo di pollo o di manzo e con il preparato riempire alcune contenitori per cubetti di ghiaccio, una volta congelati potrete metterli nel ciotola del vostro cane per una fresca merenda.

3. Ghiacciolo con frullato di frutta fresca. Preparare in casa un frullato di frutta fresca, senza l’aggiunta di zucchero. Si consigliano mela, fragole,kiwi o banane. Successivamente riempire le formine e congelare.

4. Ghiacciolo succo di frutta. Un’alternativa al frullato può essere usare del succo di frutta con cui creare dei ghiaccioli gustosissimi. I cani vanno matti per le mele.

5. Gelato alla carota. Per prepararlo occorrono 4 carote e 2 vasi di yogurt senza lattosio. Dopo aver pulito le carote bisogna grattugiarle e mescolare con lo yogurt. Con la soluzione ottenuta riempire gli stampini e congelare.