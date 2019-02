Sanità, Giorgia Iacolino: "L'ospedale di Agrigento va potenziato col personale che serve"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova rete ospedaliera , la Regione Siciliana,per il tramite dei Direttori generali, dovrà farsi carico di attivare le procedure concorsuali e di reclutamento del personale medico, infermieristico , tecnico e degli operatori socio-sanitari che servono a potenziare l'offerta sanitaria degli ospedali della provincia,a cominciare da quello di Agrigento.

Con la previsione e conferma di Chirurgia plastica, Dermatologia e Reumatologia e Malattie infettive, dovra' essere reclutato il personale richiesto per l'attivazione delle nuove discipline,ampliando il numero delle prestazioni a beneficio della comunità.

Fa piacere registrare che alcune significative sollecitazioni della Commissione Salute del Consiglio comunale di Agrigento,che ho l'onore di guidare e composta dai colleghi Mariassunta Di Matteo, Calogero Alonge, Nuccia Palermo, Pierangelo Graceffa,siano state ascoltate a livello regionale con la previsione dei citati reparti assistenziali, mentre purtroppo non si può non rilevare- come peraltro già anticipato qualche tempo fa- il venir meno della qualificazione di struttura complessa per la Riabilitazione e l'Oculistica dell’ospedale di Agrigento.

Siamo certi -conclude la commissione Salute guidata da Giorgia Iacolino- che l'area di emergenza con il Pronto Soccorso e la Rianimazione,ed il necessario potenziamento dei reparti assistenziali già operativi ed infine l'attivazione dei nuovi reparti, guiderà la Direzione aziendale dell’Azienda sanitaria di Agrigento nell'intrapreso percorso di valorizzazione dell'ospedale provinciale di Agrigento