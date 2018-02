Allontanate le famiglie della palazzina a rischio, diversi anziani sono però ancora dentro casa: si va verso lo sgombero forzoso?

Tre famiglie, dopo che si sono viste notificare l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Lillo Firetto, hanno già lasciato i loro appartamenti della palazzina di via Favignana a Monserrato. Altre 4 famiglie, composte per la maggior parte da anziani, sono, invece, ancora dentro casa. A monitorare l'evolversi della situazione - in via Favignana - ci sono sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che la polizia municipale. E' stato deciso di lasciar loro qualche ora di tempo per organizzarsi.

Entro la giornata però dovranno abbandonare il palazzo. In caso contrario, la polizia municipale passerà allo sgombero forzoso.

Il costone di via Favignana continua a scivolare. L'evoluzione del dissesto idrogeologico, nelle ultime ore, si è - secondo i rilievi della Protezione civile comunale - amplificata e aggravata. Motivo per il quale è stato deciso, per tutelare la pubblica e privata incolumità, lo sgombero dell'intera palazzina al civico 5.

Stamani, molti degli agrigentini sgomberati si sono presentati in Prefettura dove era stata organizzata una riunione operativa per discutere della criticità.

Il progetto per mettere in sicurezza il costone vicino agli edifici dell’istituto autonomo case popolari – un piano di lavori da ben 4 milioni e 200 mila euro – è stato inserito sulla piattaforma nazionale “Rendis” lo scorso ottobre. E’ tutto ancora in itinere. “E’ stata mobilitata anche la Protezione civile regionale – ha spiegato il sindaco Lillo Firetto - . Appena lo scorso mercoledì avevo parlato del progetto e del suo inserimento sulla piattaforma nazionale “Rendis” con l’assessore regionale Cordaro. Vedremo, adesso, cosa c’è da fare”.