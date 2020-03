Coronavirus, primo caso a Palma di Montechiaro: ricoverato in Terapia intensiva un medico 70enne

Primo caso di Coronavirus a Palma di Montechiaro. Lo ha confermato il sindaco Stefano Castellino: "Ho già allertato tutte le autorità competenti, tutti stiamo predisponendo le misure necessarie per dare da un lato assistenza alla famiglia e dall'altro stiamo cercando di ricostruire i contatti che il nostro concittadino contagiato abbia potuto avere in questi giorni. Lo scopo è naturalmente quello di mettere in isolamento tutti coloro che potrebbero essere a rischio di contagio". In Terapia intensiva dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, oggi, hanno ricoverato il medico settantenne di Palma di Montechiaro.

"Non dobbiamo però farci prendere dal panico, siamo una grande comunità - ha ricordato il sindaco Castellino - . Lo abbiamo dimostrato in questi giorni, tranne qualche eccezione tutti hanno rispettato il decreto. Vinceremo questa battaglia, ma dobbiamo restare a casa. Senza panico e con il coraggio che contraddistingue Palma di Montechiaro, restiamo uniti e restate a casa".