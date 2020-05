"Le esigenze cautelari si sono affievolite", dopo 15 mesi di carcere Puntorno andrà ai domiciliari

Arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico: il gup di Palermo, Fabio Pilato, al quale si sono rivolti i difensori, gli avvocati Giovanni Castronovo e Antonio Turrisi, ha ridotto, dopo quindici mesi di carcere, la misura cautelare nei confronti del barista agrigentino Andrea Puntorno, 42 anni, arrestato l'ultima volta il 4 marzo dell'anno scorso nell'ambito della maxi inchiesta antimafia "Kerkent", il cui personaggio chiave è il boss Antonio Massimino che, tornato libero dopo le due condanne rimediate nelle operazioni San Calogero e Akragas, si sarebbe rimesso al "lavoro" mettendo in piedi la cosca.

Il giudice ha ritenuto, come sollecitato dai suoi legali, che le esigenze cautelari si siano affievolite in considerazione del tempo trascorso e del percorso processuale ormai definito. Puntorno, che ha alle spalle diverse vicissitudini giudiziarie, di recente è stato coinvolto nell’inchiesta sui traffici illeciti attorno agli ambienti del tifo organizzato della Juve.

I pm, nell'inchiesta "Kerkent", gli contestavano l’accusa di concorso esterso in associazione a delinquere e una singola ipotesi di cessione di droga: in particolare, secondo l’accusa, avrebbe organizzato il trasporto di un carico di oltre mezzo chilo di cocaina dalla Calabria. Per l’accusa di concorso esterno, però, già annullata in sede cautelare da riesame e Cassazione, i pm hanno chiesto l’assoluzione ritenendola non sufficientemente provata. La conseguenza è che la pena richiesta – 6 anni – è quella inferiore fra tutti i ventotto imputati del troncone abbreviato del processo.