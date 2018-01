"Scacco Matto", la Corte d'Appello ha assolto Filippo Campo

La Corte d'appello di Palermo ha assolto Filippo Campo di Menfi, imputato nell'ambito del processo che è scaturito dall'operazione antimafia del 2008 denominata "Scacco Matto". Filippo Campo è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Tommy De Lisi. La Corte d'appello ha modificato le pene anche per Giovanni Campo, fratello di Filippo, per il quale la condanna è di 9 anni e 6 mesi e per il margheritese Rosario Cascio per il quale la pena è di 9 anni e 4 mesi.

Otto anni invece per il collaboratore di giustizia Vito Bucceri che è difeso dall'avvocato Monica Genovese.

