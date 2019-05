"Non stavo scappando, mi è caduta la biancheria": Marrella si difende ma il giudice convalida l'arresto

"Non volevo fuggire o allontanarmi, sono semplicemente sceso per recuperare della biancheria che mi è caduta per strada". Vincenzo Marrella, 45 anni, di Montallegro, arrestato lunedì con l'accusa di evasione, si è difeso così davanti al giudice Giuseppe Miceli dove è comparso, per il processo per direttissima.

Marrella, condannato a 16 anni nell'operazione antimafia "Icaro", dove avrebbe avuto un ruolo molto particolare, visto che in un primo momento si sarebbe infiltrato nella famiglia di Montallegro, secondo la sua versione, per scoprire e fare arrestare i responsabili dell'omicidio del padre Lorenzo, torna ai domiciliari dopo che il giudice ha convalidato l'arresto applicando la stessa misura alla quale era precedentemente sottoposto.

Il quarantacinquenne, difeso dall'avvocato Barbara Garascia, è stato arrestato dai carabinieri, ai quali era arrivato l'allarme attivato dal braccialetto elettronico che indossava. Marrella, al quale era stata concessa una misura cautelare diversa dal carcere per accudire i figli piccoli, stava passeggiando per strada quando i militari lo hanno fermato e arrestato per evasione.