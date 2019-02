Interdittiva antimafia a Girgenti Acque, il Tar ha respinto il ricorso

Il Tar di Palermo ha respinto il ricorso della Girgenti Acque. Ricorso che era stato fatto per ottenere la sospensione, a proprio carico, dell'interdittiva antimafia. Interdittiva che venne firmata lo scorso novembre dal prefetto di Agrigento Dario Caputo.

Al momento, a condurre la società sono due commissari prefettizi: Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira. A seguito dell'interdittiva l'assemblea territoriale idrica (che raggruppa i sindaci dei Comuni i cui impianti idrici vengono gestiti da Girgenti Acque) ha approvato la risoluzione del contratto.

"Il no del Tar alla sospensione dell'interdittiva antimafia è molto importante perché rappresenta un altro passo avanti verso il ritorno alla definitiva gestione pubblica dell'acqua", dice Francesca Valenti, sindaco di Sciacca e presidente dell'Ati.

Una eventuale sospensiva avrebbe avuto un peso, ovviamente, sul commissariamento della società Girgenti Acque. Cosa che invece non è accaduta. E adesso i commissari straordinari Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira potranno occuparsi sia del piano finanziario della società che è, di fatto, in grave crisi, sia dell'altra - e decisamente spinosa - questione: i Comuni "ribelli", quelli che a suo tempo non consegnarono le reti idriche. Di pari passo, con il piano finanziario andrà anche la salvaguardia dei posti di lavoro a Girgenti Acque e alla sua controllata.