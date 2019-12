Fornitura idrica, previsti disservizi nella distribuzione a Realmonte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica, nella mattina di oggi, 06.12.2019, è stato riscontrato da parte di Siciliacque S.p.A., Società di Sovrambito, un mancato apporto idrico al serbatoio Gianpaolo, nel Comune di Realmonte. Consequenzialmente, non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente, la distribuzione idrica prevista per oggi nelle zone servite dal serbatoio interessato, nel suddetto Comune, non verrà effettuata. Si significa che, ripristinata la regolare fornitura idrica, la distribuzione tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.